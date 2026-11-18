مراقبة إسبانية لأداء مارتن زوبيميندي

يتابع كشافو نادي ريال مدريد تحركات لاعب وسط أرسنال مارتن زوبيميندي، البالغ من العمر 27 عاماً، لتقييم فرص التعاقد معه مستقبلاً. تواجد مراقبو النادي الملكي في المدرجات خلال مواجهة إسبانيا وإنجلترا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.

انتهت المباراة بخسارة المنتخب الإسباني بنتيجة 3-2 أمام نظيره الإنجليزي. شارك زوبيميندي في التشكيلة الأساسية، لكنه غادر الملعب بعد 72 دقيقة من اللعب، حيث ترك أداؤه انطباعاً سلبياً لدى مسؤولي ريال مدريد.

وضع اللاعب في أرسنال وتحديات الإصابة

يعاني مارتن زوبيميندي حالياً من إصابة في أوتار الركبة لحقت به أثناء مشاركته الدولية الأخيرة. تراجع دور اللاعب في صفوف أرسنال تحت إشراف المدرب ميكيل أرتيتا، خاصة مع اعتماد الفريق على ديكلان رايس وبرونو غيمارايش.

رغم ذلك، يتمسك أرسنال باللاعب لقدرته على التحكم في إيقاع اللعب والالتزام التكتيكي. لا يخطط النادي لبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا إذا وصل عرض استثنائي لا يمكن رفضه.

خطط ريال مدريد المستقبلية وصفقات محتملة

لا يزال اهتمام ريال مدريد مقتصراً على المراقبة والاستكشاف دون تقديم أي عرض رسمي حتى الآن. قد يتحول هذا الاهتمام إلى مسار جدي خلال الصيف المقبل في حال طالب زوبيميندي بضمانات للمشاركة بصفة أساسية.

تداولت تقارير فكرة إدراج زوبيميندي ضمن صفقة تبادلية تهدف لجلب اللاعب إندريك إلى صفوف أرسنال. من جانب آخر، دخل مانشستر يونايتد في منافسة مباشرة مع أرسنال للتعاقد مع موهبة ألمانية واعدة.