لقاء رسمي في طشقند لبحث الشراكة التعليمية

اجتمع وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة مع النائب الأول لرئيس وزراء أوزبكستان إركينجون تورديموف يوم 18 تشرين الثاني 2026. عقد الطرفان مباحثاتهما في العاصمة طشقند، وذلك على هامش فعاليات منتدى مؤسسات التعليم العالي الذي انطلق قبل أيام من هذا التاريخ.

روابط أكاديمية ممتدة بين البلدين

أكد محافظة خلال اللقاء على تميز العلاقات التعليمية التي تجمع الأردن وأوزبكستان. وأوضح أن عشرات الطلبة الأردنيين أنهوا دراستهم الجامعية في أوزبكستان، بينما يواصل آخرون مسيرتهم التعليمية هناك حالياً. وفي المقابل، تستقبل الجامعات الأردنية عشرات الطلاب من أوزبكستان ضمن برامجها الأكاديمية.

أثر الزيارات الرسمية على التنسيق المشترك

أشار الوزير الأردني إلى الدور البارز لزيارة الملك عبدالله الثاني إلى أوزبكستان في توطيد أواصر التعاون الثنائي. وقد شهد المنتدى تبادلاً للأفكار والآراء بين الجامعات من كلا البلدين، بالإضافة إلى تقديم عروض حول مجالات الاهتمام المشترك.

خطط مستقبلية لتعزيز التعاون التعليمي

بحث الجانبان سبل تفعيل تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئات التدريس والطلبة. كما شملت النقاشات آليات التعاون في التخصصات الطبية وبرامج تعليم اللغة العربية.

رؤية أوزبكية لمرحلة جديدة من الشراكة

توقع إركينجون تورديموف أن يؤدي هذا المنتدى إلى تقوية الروابط التعليمية وتبادل الخبرات بين الدولتين. وشدد على دور التعليم في ترسيخ التعايش بين الشعوب، مشيراً إلى انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات القوية بدعم من قيادة البلدين.