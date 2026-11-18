كشفت وثائق مناقصة حقوق البث لبطولة كأس العالم 2030 عن بنود تتيح للمذيعين عرض إعلانات تجارية أثناء فترات استراحة الترطيب، مما يرجح استمرار العمل بهذا النظام في النسخة المقبلة من البطولة.

تفاصيل فترات التبريد المقترحة

تحدد الوثائق فترات تبريد تتراوح مدتها بين 90 ثانية و3 دقائق، وذلك في حال وصول درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية. وشهد صيف عام 2025 تطبيق فترات ترطيب مدتها 3 دقائق في منتصف كل شوط خلال جميع مباريات كأس العالم التي بلغ عددها 104 مباريات. وتسببت هذه التوقفات في تعطيل حوالي 60% من مباريات كأس العالم للأندية، بينما حققت إيرادات إعلانية تراوحت بين 2 مليون و9 مليون دولار للمباراة الواحدة.

عوائد البث والترتيبات التنظيمية

حققت شبكة "فوكس" عوائد إعلانية إجمالية بلغت 835 مليون دولار خلال البطولة الماضية، منها 250 مليون دولار كأرباح من إعلانات البطولة وحدها، بعد أن دفعت 485 مليون دولار رسوماً لحقوق البث. وتتوقع "فيفا" أن تتراوح قيمة حقوق البث في الولايات المتحدة لبطولة 2030 بين 1.5 مليار و2 مليار دولار. وقد حدد الاتحاد يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم العطاءات الخاصة بحقوق البث في الولايات المتحدة وبورتوريكو. وفي الوقت نفسه، منحت "فيفا" حقوق البث في إسبانيا لشبكة "نتفليكس"، وفي أستراليا لهيئة البث العام "إس بي إس".

الوضع التنظيمي والبطولات القادمة

تنفي "فيفا" اتخاذ أي قرار نهائي بشأن اعتماد فترات الترطيب في بطولة 2030 التي ستقام بشكل رئيسي في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع استضافة أمريكا الجنوبية لثلاث مباريات. ولن تُستخدم فترات الترطيب الإلزامية في كأس العالم للسيدات بالبرازيل العام المقبل، نظراً لتوقعات بانخفاض درجات الحرارة. على صعيد آخر، أعلن فيليب ديالو عن ترشحه لرئاسة "فيفا" لمنافسة جياني إنفانتينو.