إندريك يحدد مستقبله مع ريال مدريد

أكد إندريك، البالغ من العمر 20 عاماً، رغبته القاطعة في قضاء مسيرته الاحترافية بالكامل داخل صفوف نادي ريال مدريد. جاءت تصريحات اللاعب في وقت ارتبط فيه اسمه باهتمام ناديي ميلان وروما الإيطاليين بضمه.

موقف اللاعب من المشاركة مع مورينيو

أوضح إندريك أن قرارات الدفع به في المباريات تظل حكراً على المدير الفني جوزيه مورينيو. وأشار إلى استعداده التام لتقديم الدعم والمساعدة للفريق الملكي متى طُلب منه ذلك. يُذكر أن المهاجم الشاب شارك في 7 مباريات فقط هذا الموسم تحت إشراف مورينيو، وسجل هدفاً وحيداً في دوري أبطال أوروبا في شباك روما.

تألق دولي وسط تكهنات الانتقالات

قدم إندريك أداءً لافتاً يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في فوز منتخب البرازيل على سنغافورة بسبعة أهداف نظيفة. ويستعد نادي روما لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات في يناير المقبل. وتشمل اهتمامات روما التعاقد مع جيمي جيتنز لاعب تشيلسي، بالإضافة إلى كالوم هودسون أودوي لاعب نوتينغهام فورست.

تحركات ميلان في سوق الانتقالات

في المقابل، يركز نادي ميلان على مسارات أخرى لتدعيم صفوفه. وتخطط إدارة النادي للتفاوض مع كلوب بروج من أجل ضم اللاعب نيكولو تريسولدي.