توقف مفاوضات التجديد مع إسماعيل سار

تعثرت المحادثات بين نادي كريستال بالاس واللاعب إسماعيل سار بشأن تمديد عقده الحالي. يبلغ اللاعب من العمر 28 عاماً، وبدأ في تقييم البدائل المتاحة أمامه قبل حلول شهر يناير المقبل.

محاولات ليفربول السابقة

سعى نادي ليفربول للتعاقد مع الجناح خلال الصيف الماضي بتقديم عرض مالي قيمته 50 مليون جنيه إسترليني. كان سار يطمح للانتقال إلى صفوف ليفربول في ذلك الوقت، إلا أن إدارة كريستال بالاس رفضت السماح له بالرحيل.

رؤية توماس فرانك الفنية

تولى توماس فرانك مؤخراً منصب المدير الفني لنادي كريستال بالاس. يرى المدرب أن سار عنصر أساسي في خططه لانتشال الفريق من مراكز القاع، ولذلك لا تنوي الإدارة بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات في يناير.

تحركات ليفربول في السوق

يتصدر ليفربول حالياً سباق التعاقد مع نجم نادي مانشستر سيتي. تبلغ قيمة هذه الصفقة المحتملة 125 مليون جنيه إسترليني.