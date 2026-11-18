تحرك برشلونة لضم ريان آيت نوري

يستهدف نادي برشلونة الحصول على خدمات الظهير الأيسر ريان آيت نوري خلال فترة الانتقالات في يناير 2026. ويبلغ اللاعب الجزائري من العمر 25 عاماً، لكن النادي الكتالوني يعاني حالياً من أزمات مالية تعيق قدرته على إبرام صفقة انتقال دائم.

مطالب مانشستر سيتي المالية

حدد مانشستر سيتي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب. وكان النادي الإنجليزي قد دفع قرابة 36 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه في عام 2025. ويفضل مسؤولو السيتي إعارة آيت نوري إلى نادٍ خارج حدود إنجلترا لتجنب دعم أي منافس محلي.

وضع اللاعب في تشكيلة السيتي

لم يشارك آيت نوري في أي مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي. ويعود ذلك لتراجع ترتيبه في خيارات الفريق خلف كل من جوسكو جفارديول ونيكو أورايلي. وفي غضون ذلك، برز ليفربول كمرشح أول للتعاقد مع نجم آخر من مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

خيارات برشلونة والمنافسة الخارجية

يعتزم برشلونة تقديم عرض لاستعارة اللاعب مع وضع خيار أو التزام بالشراء في المستقبل. وقد يتوقف إتمام هذه العملية على رحيل أليخاندرو بالدي عن صفوف النادي. وتجذب موهبة آيت نوري اهتمام ناديي يوفنتوس ونابولي، بينما كان مانشستر يونايتد قد استكشف سابقاً إمكانية ضمه.