تبدأ يوم الخميس 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تستضيفها ملاعب أيلة في مدينة العقبة. وتستمر فعاليات هذه البطولة الدولية حتى يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026.

مشاركة دولية واسعة في العقبة

يتنافس في البطولة 80 لاعباً قدموا من 17 دولة مختلفة. تشمل قائمة الدول المشاركة: الأردن، العراق، السودان، سوريا، تونس، لبنان، البرازيل، بوتسوانا، بريطانيا، إيطاليا، الصين، صربيا، سلوفينيا، كرواتيا، كندا، كولومبيا، والولايات المتحدة.

تنظيم مشترك وتطوير للرياضة

يتولى الاتحاد الأردني للجولف تنظيم الحدث بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة واحة أيلة للتطوير. ويرى منصور الكباريتي أن استضافة البطولة تعزز مكانة العقبة في قطاع السياحة الرياضية وتوفر تجربة شاملة للزوار، موضحاً أن التنوع في جنسيات المشاركين يساعد في الترويج لمرافق أيلة والعقبة.

من جانبه، أكد جعفر حجاوي أن بلوغ البطولة نسختها الخامسة والثلاثين يستوجب العمل على رفع مستواها الفني والتنظيمي. وأضاف حجاوي أن هذه المنافسات الدولية تتيح للاعبين الأردنيين فرصة الاحتكاك بمدارس لعب متنوعة وتطوير مهاراتهم الميدانية.

بنية تحتية وجوائز استدامة

تمتد مرافق الجولف على مساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع، وتتضمن ملعب بطولات بـ 18 حفرة، وملعب تدريب بـ 9 حفر، إضافة إلى أكاديمية للجولف. وحصل نادي أيلة للجولف على 13 جائزة في مجال الاستدامة خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.

الرعاة والشركاء الرسميون

تضم قائمة الشركاء الرسميين للبطولة نادي أيلة للجولف، بنك الاتحاد، فندق حياة، وشركة زين للاتصالات. كما تشمل قائمة الرعاة والداعمين اللجنة الأولمبية الأردنية، الاتحاد العربي للجولف، الاتحاد الملكي للجولف، إلى جانب جهات حكومية وشركات خاصة أخرى.