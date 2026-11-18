سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ المصحوب بتحركات طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وذلك وسط متابعة مستمرة من المتعاملين والمستثمرين لمستويات العرض والطلب وتدفقات النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك الحكومية

وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن شاشات التداول بالقطاع المصرفي، استقرت مستويات العملة الخضراء في البنك المركزي المصري وأكبر بنكين حكوميين في البلاد عند المعدلات التالية:

البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء نحو 53.66 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 53.80 جنيه.

البنك الأهلي المصري: تراوح سعر الشراء بين 53.67 و53.78 جنيه، بينما سجل سعر البيع ما بين 53.77 و53.88 جنيه وفقاً لتحديثات منتصف اليوم.

بنك مصر: سجل سعر الشراء بين 53.67 و53.75 جنيه، في حين بلغ سعر البيع ما بين 53.77 و53.85 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم الأربعاء

على مستوى البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر، جاءت أسعار الصرف متقاربة إلى حد كبير مع تحركات محدودة في هامش البيع والشراء على النحو الآتي:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك التجاري الدولي (CIB) 53.67 – 53.76 53.77 – 53.86 مصرف أبوظبي الإسلامي 53.69 – 53.80 53.79 – 53.90

قراءة في حركة سوق الصرف

يرى محللون اقتصاديون أن الهدوء النسبي الذي يشهده سوق الصرف الأجنبي في مصر يعكس استمرار توازن آليات العرض والطلب داخل القنوات الرسمية، مدعوماً بالأنباء الإيجابية حول اقتراب موعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري مع القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحركات المرنة والمحدودة في أسعار الصرف خلال الجلسات المقبلة تبعاً لحجم السيولة والتداولات البنكية اليومية.