شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 تراجعاً ملحوظاً، متأثرة بالانخفاض الذي سجلته أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ما انعكس بشكل مباشر على حركة التسعير في السوق المحلي.

جدول أسعار الذهب في مصر اليوم (بدون مصنعية)

جاءت مستويات البيع والشراء لمختلف الأعيرة في سوق الصاغة المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء على النحو التالي:

العيار / النوع سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار 24 6,665 – 6,745 6,595 عيار 21 (الأكثر تداولاً) 5,830 – 5,900 5,770 عيار 18 4,995 – 5,060 4,945 الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 46,640 – 47,240 46,160

سعر أوقية الذهب عالمياً وتفاصيل المصنعية

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب (الأونصة) في البورصة الدولية مستويات تتراوح ما بين 3,775 إلى 3,787 دولاراً، متأثرة بتحركات مؤشر الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية الدولية، مما شكل عامل ضغط هبوطي على الأسعار المحلية. ويشير تجار الصاغة إلى أن الأسعار المعلنة تقتصر على قيمة الذهب الخام دون احتساب تكلفة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من محل لآخر ومن شركة مصنعة لأخرى، حيث تتراوح في المتوسط ما بين 100 و200 جنيه للجرام الواحد في المشغولات الذهبية، بينما تنخفض قليلاً في السبائك الذهبية المغلفة.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين في الصاغة

ينصح خبراء سوق الذهب الراغبين في الشراء بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل بمتابعة التحديثات اللحظية للأسعار على مدار اليوم، واغتنام فترات التراجع الحالية للشراء على مراحل متباعدة لتكوين متوسط سعري مناسب، مع ضرورة مقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية الشراء، والحرص التام على استلام فاتورة ضريبية رسمية مختومة توضح العيار والوزن وسعر المصنعية بشكل دقيق لضمان كافة الحقوق عند إعادة البيع مستقبلاً.