شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي المائل للتراجع الطفيف في بعض الأصناف، سواء في تعاملات بورصة الدواجن الرئيسية بالمزارع أو في محال التجزئة والأسواق للمستهلكين، مدعومة بتوافر المعروض وتوازن حركة الطلب في مختلف المحافظات.

أسعار الدواجن ومشتقاتها في البورصة والأسواق

سجلت أسعار الدواجن الحية وأجزائها خلال تعاملات اليوم الأربعاء المستويات التالية:

الفراخ البيضاء: سجلت في المزرعة ما بين 68 و69 جنيهاً للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهاً.

الدواجن الساسو: تراوح سعرها في المزارع بين 85 و86 جنيهاً للكيلو، وتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

الدواجن البلدي: سجلت نحو 111 جنيهاً في المزرعة، وتتراوح في الأسواق بين 120 و130 جنيهاً للكيلو.

أمهات الدواجن البيضاء: بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 64 إلى 65 جنيهاً.

مشتقات الدواجن: تراوح سعر كيلو البانيه بين 170 و215 جنيهاً، وسجل كيلو الأوراك ما بين 78 و100 جنيه، بينما تراوحت الكبد والقوانص بين 73 و85 جنيهاً حسب المنطقة.

أسعار كرتونة البيض والكتاكيت اليوم

بالنسبة لأسعار البيض والكتاكيت في المزارع والأسواق، فقد جاءت وفق آخر التحديثات على النحو التالي:

البيض الأبيض: من 114 إلى 120 جنيهاً في المزرعة، وللمستهلك من 130 إلى 140 جنيهاً للكرتونة.

البيض الأحمر: من 122 إلى 125 جنيهاً في المزرعة، وللمستهلك من 130 إلى 140 جنيهاً.

البيض البلدي: سجل 122 إلى 123 جنيهاً بالمزرعة، ويصل للمستهلك بين 135 و145 جنيهاً.

الكتكوت الأبيض: سجل في الشركات بين 20 و30 جنيهاً، وفي القطعان ما بين 13 و13.5 جنيهاً، بينما سجل كتكوت الساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهاً، والكتكوت البلدي من 6 إلى 7.5 جنيهاً.

يُذكر أن الفروقات السعرية البسيطة بين منطقة وأخرى ترجع غالباً إلى تكاليف النقل والشحن وهامش ربح تجار التجزئة في كل محافظة.