تواصل باقة قنوات MBC مصر تصدرها لقائمة القنوات الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي خلال عام 2026، وذلك بفضل تنوع محتواها الذي يجمع بين البرامج الترفيهية الكبرى، وبرامج التوك شو، وأحدث المسلسلات الدرامية الحصرية، فضلاً عن نقل عدد من الفعاليات الرياضية المهمة. ومع التحديثات التقنية الدورية لتحسين جودة البث ومنع التشويش، يبحث كثير من المشاهدين عن البيانات الصحيحة لاستقبال القنوات بوضوح تام.

بيانات تردد باقة قنوات MBC مصر 2026 على نايل سات

توفر شبكة قنوات MBC خيارين للاستقبال على القمر الصناعي نايل سات لتناسب كافة أنواع أجهزة الاستقبال الحديثة والقديمة، وتأتي الإحداثيات المعتمدة على النحو التالي:

الجودة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ بث عالي الجودة (HD) 11219 أفقي (H) 27500 3/4 بث قياسي (SD) 12015 عمودي (V) 27500 5/6

ويتيح تردد الجودة العالية (11219) استقبال باقة متكاملة تضم كلاً من قناة MBC Masr HD، وقناة MBC Masr 2 HD، بالإضافة إلى قناة MBC Masr Drama HD على أجهزة الرسيفر الداعمة لتقنية HD، وهو ما يضمن للمشاهدين متابعة كافة الأعمال الدرامية والبرامج الحوارية والمباريات المنقولة بصورة نقية وصوت واضح للغاية بدون انقطاع.

خطوات ضبط وتثبيت التردد على جهاز الرسيفر

يمكنك إضافة التردد الجديد يدوياً إلى قائمة قنواتك خلال ثوانٍ معدودة عبر اتباع الخطوات التالية: