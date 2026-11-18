عودة ليفربول للاهتمام بخدمات ميكيل خوريجيزار

عاد نادي ليفربول الإنجليزي للاهتمام بالتعاقد مع ميكيل خوريجيزار، لاعب خط وسط أتلتيك بيلباو البالغ من العمر 23 عاماً. وكان النادي الإنجليزي قد وضع اللاعب ضمن قائمة اهتماماته للمرة الأولى خلال صيف عام 2025.

تخطيط ليفربول لتعزيز خط الوسط في 2027

يضع ليفربول خططاً لتقييم إضافات محتملة لصفوفه في عام 2027، حيث يضم خط الوسط الحالي لديهم كلاً من ريان جرافينبيرش، وأليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي. ويرى المدرب أندوني إيراولا أن خوريجيزار يمتلك مهارات دفاعية وهجومية قادرة على تحقيق التوازن المطلوب في الفريق.

مواصفات اللاعب الفنية وملاءمته لأسلوب اللعب

يعتقد إيراولا أن اللاعب مناسب تماماً لنظام اللعب المزدوج الذي يعتمده ليفربول حالياً. ويتميز خوريجيزار بقدرته العالية على استخلاص الكرة من الخصوم، بالإضافة إلى مهارته في بناء الهجمات عبر تمريرات دقيقة.

تحديات التعاقد مع اللاعب

أصبح الحصول على خدمات اللاعب أكثر صعوبة وتكلفة مقارنة بعام 2025، وذلك نتيجة لتطور مستواه الفني بشكل ملحوظ. كما يواجه ليفربول صعوبة في إقناع أتلتيك بيلباو ببيع اللاعب، خاصة مع ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2031 وارتباطه العاطفي بناديه الحالي. وفي سياق منفصل، وردت أنباء تشير إلى تصدر ليفربول سباق التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 125 مليون جنيه إسترليني.