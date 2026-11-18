حث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إيران على وضع حد للصراع القائم عبر مسار المفاوضات، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في باكو يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

مطالب ألمانية بوضوح الموقف الإيراني

طالب فاديفول القيادة في طهران بضرورة توحيد رؤيتها السياسية وإبداء نية حقيقية للانخراط في الحوار. كما حذر الوزير الألماني من أن استمرار التصعيد العسكري يمثل تهديداً مباشراً للنظام الدولي، فضلاً عن تأثيراته السلبية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

تعثر التفاهمات بين واشنطن وطهران

تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران مواجهات متجددة منذ يوليو 2026، وسط خلافات جوهرية حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقد تعثر تنفيذ مذكرة تفاهم كانت قد وُقِّعت بين الطرفين في 18 يونيو 2026.

صيغة تعاون إقليمي ودولي

أُطلقت صيغة تعاون جديدة في أكتوبر 2026 بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتضم مجموعة "E4" كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بينما تشمل مجموعة "R4" مصر وباكستان والسعودية وتركيا. ومن المقرر أن تعقد هذه المجموعة اجتماعها القادم في 18 ديسمبر 2026.

الموقف الأوروبي من الحرب في أوكرانيا

رحب فاديفول بجهود التفاوض الحالية بشأن أوكرانيا التي تشهد حرباً منذ 24 فبراير 2022. وتصر روسيا على شرط تخلي كييف عن الانضمام للتكتلات العسكرية الغربية لإنهاء القتال، وهو ما ترفضه أوكرانيا. ورجح الوزير الألماني مشاركة دول أوروبية في مباحثات السلام، مشيراً إلى أن التوصل لقرار دائم يظل صعباً دون انخراط الأوروبيين، لا سيما في قضايا الضمانات الأمنية ومرحلة ما بعد الحرب. وأضاف فاديفول أن الأطراف الأمريكية والصينية تدرك أهمية الدور الذي تلعبه أوروبا في هذا الملف.