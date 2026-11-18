تألق نيكو باز في المواجهة الودية

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً عريضاً على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف دون رد، في المباراة الدولية الودية التي جرت مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026. وبرز في هذا اللقاء اللاعب نيكو باز، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يلعب في صفوف نادي كومو.

أهداف تاريخية للاعب الأرجنتيني

سجل نيكو باز هدفين خلال اللقاء، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها في إحراز ثنائية بقميص منتخب بلاده. جاء هدفه الأول مبكراً في الدقيقة 8 عبر تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء. أما الهدف الثاني، فقد أحرزه في الدقيقة 38 بعدما نجح في مراوغة ثلاثة لاعبين قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك.

سجل تهديفي مميز

يواصل اللاعب الشاب تقديم مستويات لافتة مع المنتخب الأرجنتيني، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال مشاركاته في المباريات الخمس الأخيرة. يعكس هذا الأداء تصاعداً في مستوى اللاعب الذي ينشط في الدوري الإيطالي.

نشاط دولي للاعبين المحترفين

شهدت ليلة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 حضوراً للاعبين المحترفين في أندية أوروبية كبرى في المباريات الدولية. فقد سجل كريستيان بوليسيتش، لاعب نادي ميلان، هدفاً لصالح المنتخب الأمريكي في المباراة التي خاضها فريقه في التوقيت نفسه.