تستعد شركة Rockstar لإطلاق لعبة Grand Theft Auto VI يوم الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، في حدث مرتقب يُتوقع أن يجعلها واحدة من أكثر المنتجات الترفيهية تحقيقاً للإيرادات في التاريخ، حيث قرر نحو ١٢.٥ مليون شخص الحصول على إجازة من أعمالهم للتفرغ لتجربة الإصدار الجديد.

بدايات السلسلة وتطورها

اكتشف الكاتب وشقيقه عالم Grand Theft Auto خلال مرحلة الطفولة عبر الجزء الثالث، بينما صدر الجزء الخامس المعروف بـ GTA V قبل ١٣ عاماً. وخلال فترة جائحة كورونا، استخدم الشقيقان نسخة Grand Theft Auto Online وسيلةً أساسيةً للبقاء على تواصل. وأكد شقيق الكاتب أن هذه اللعبة منحتهما فرصة لقضاء الوقت معاً وفهم شخصية كل منهما كبالغين.

تغير نظرة العائلة للعبة

انضمت والدة الكاتب، التي كانت تعارض ألعاب الفيديو في السابق، إلى أبنائها في Grand Theft Auto Online. وخلال تجربتها للعبة، تسببت الأم في توجيه ضربة غير مقصودة لشخصية ابنها داخل العالم الافتراضي.

نظام ترفيهي متكامل

يصف المحلل جوست فان درونين الإصدار الجديد بأنه أقرب إلى نظام تشغيل منه إلى لعبة فيديو تقليدية، موضحاً أنها تمثل نموذجاً يدمج بين اللعب والمشاهدة والاستماع والتواصل. ويرى فان درونين أن اللعبة توجه نقداً لجمهور اللاعبين أنفسهم، كما أنها تعكس تحولاً ملموساً في التركيبة السكانية للاعبين. وتتميز Grand Theft Auto VI بتقديم شخصية "لوسيا"، وهي امرأة لاتينية، كواحدة من بطلتي اللعبة الرئيسيتين.

استراتيجية التسويق والترويج

تعاونت Rockstar مع برامج مثل South Park وقناة The Weather Channel للترويج لهذا الإصدار. كما تحولت اللعبة إلى أداة تسويقية بارزة لفنانين مثل SZA وJustice، مما يعزز من مكانتها كظاهرة ثقافية تتجاوز حدود الألعاب التقليدية.