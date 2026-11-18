تحديث جديد يتيح نسخ بيانات واتساب مباشرة على خوادم الشركة

أتاحت شركة واتساب لمستخدمي هواتف سامسونج إمكانية حفظ النسخ الاحتياطية لبياناتهم مباشرة على خوادمها الخاصة بدلاً من الاعتماد الكلي على "جوجل درايف". ظهر هذا الخيار الجديد ضمن إعدادات النسخ الاحتياطي في تطبيق أندرويد يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

سعات تخزينية متنوعة للمستخدمين

يمنح هذا التحديث جميع المستخدمين مساحة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجابايت. في المقابل، يحصل المشتركون في خدمة "واتساب بلس" على سعة تصل إلى 100 جيجابايت.

أما من يحتاجون إلى مساحات إضافية، فيمكنهم الوصول إلى سعة تخزينية تصل إلى 4 تيرابايت عبر الاشتراك في خدمة "ميتا ون". وبالرغم من إضافة هذا الخيار، سيظل بإمكان المستخدمين اختيار النسخ الاحتياطي عبر "جوجل درايف".

تشفير البيانات وتوافر الميزة تجريبياً

تعتمد الميزة الجديدة تقنية التشفير من الطرف إلى الطرف لتأمين جميع النسخ الاحتياطية بشكل افتراضي. تتوفر هذه الخاصية حالياً للمستخدمين ضمن نسخة واتساب التجريبية لأندرويد رقم 2.26.46.4.

يمكن تحميل هذه النسخة التجريبية عبر متجر "بلاي ستور". ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الميزة في النسخة المستقرة من التطبيق لجميع المستخدمين في وقت لاحق.