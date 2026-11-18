تبدأ سلاسل التوريد الخاصة بشركة "أبل" عمليات التصنيع المكثف لشاشات OLED المخصصة لهاتفي iPhone 18 وiPhone Air 2، تمهيداً لطرحهما في الأسواق خلال شهر مارس 2027.

تغيير استراتيجية الإطلاق وتوقيت الإنتاج

تعتمد الشركة استراتيجية جديدة تقوم على تجزئة إصدار هواتفها الرائدة عبر فترتين زمنيتين، وذلك بعد أن أطلقت طرازات iPhone 18 Pro وiPhone Duo في سبتمبر 2026. وتمنح "أبل" الأولوية في خطوط الإنتاج الحالية لطرازات Pro وDuo حتى نهاية عام 2026، مما أدى إلى تحسن مواعيد شحن هاتف iPhone Duo لتصل في ديسمبر 2026 بدلاً من يناير 2027. ومن المقرر أن تبدأ شركتا Samsung Display وLG Display في تنفيذ الإنتاج الضخم للشاشات الجديدة بين أواخر ديسمبر 2026 وأوائل يناير 2027.

تفاصيل التوريد والمواصفات التقنية

تنفرد شركة Samsung بتوريد شاشات هاتف iPhone Air 2، بينما تمتلك "أبل" مخزوناً قائماً من شاشات OLED يمكن استخدامه لهذا الإصدار. ومن المتوقع تزويد كلا الهاتفين بشريحة A20 المصنعة بتقنية 2 نانومتر، بالإضافة إلى مودم C2. سيحصل iPhone 18 على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 9 جيجابايت أو 12 جيجابايت، مع تقليص حجم الجزيرة التفاعلية. أما iPhone Air 2، فسيشهد زيادة في عمر البطارية، وتصغيراً في حجم الجزيرة التفاعلية، وإضافة كاميرا خلفية ثانية بعدسة واسعة جداً.

التوقعات السوقية والمنتجات الاقتصادية

تستهدف "أبل" من خلال هذه الخطوات تعزيز حصتها السوقية، خاصة أن الطرازات القياسية وAir تشكل أكثر من 30% من إجمالي مبيعات هواتفها، مع تفوق الطراز القياسي في الأرقام على طراز Air. وإلى جانب هذه الإصدارات، تشير التوقعات إلى طرح هاتف iPhone 18e الاقتصادي في ربيع 2027.