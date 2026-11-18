تخصيص أيقونة القفل عبر Good Lock

أتاحت شركة سامسونج لمستخدمي هواتف جالاكسي إمكانية تعديل أيقونة القفل الموجودة أعلى شاشة القفل ضمن واجهة One UI. وتتم هذه العملية عبر تثبيت وحدة LockStar من خلال تطبيق Good Lock، وهو مبادرة رسمية توفرها الشركة. لم يعد هذا التطبيق مقيداً جغرافياً منذ عام ونصف، حيث أصبح متاحاً للتحميل عبر متجري Galaxy Store وGoogle Play Store.

خيارات التعديل المتاحة للمستخدمين

يمنح التطبيق المستخدمين حرية تغيير شكل أيقونة القفل أو تبديل لونها، كما يمكن إخفاؤها تماماً من الشاشة. توفر المنصة خمس مجموعات جاهزة من الأيقونات يمكن الاختيار من بينها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المستخدمون القدرة على ابتكار أيقونات مخصصة باستخدام صور مختارة من معرض الصور الخاص بهم.

طريقة تنفيذ التعديلات على الشاشة

بعد إتمام عملية التثبيت، لا يحتاج المستخدم لفتح تطبيق Good Lock أو وحدة LockStar لإجراء أي تعديلات لاحقة. تتم التعديلات مباشرة عبر طبقة تخصيص شاشة القفل في واجهة One UI. يتطلب الأمر من المستخدم فتح قفل هاتفه أولاً، ثم الضغط المطول على أيقونة القفل للبدء في إجراء التغييرات المطلوبة.

تنبيهات تقنية أثناء التخصيص

عند البدء في عملية التخصيص، قد تظهر للمستخدم نافذة منبثقة تتعلق بتحسين البطارية خاصة بوحدة LockStar. يجب على المستخدم تجاهل هذه النافذة المنبثقة للاستمرار في إجراء تعديلاته. تضمن هذه الخطوات للمستخدمين تجربة تخصيص مرنة ومباشرة لواجهة هواتفهم.