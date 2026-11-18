توسع التطبيق إلى نظام آيفون

أطلق تطبيق VWFNDR + MBL تحديث الإصدار 2.0، ليتجاوز بذلك نطاق عمله المقتصر سابقاً على أندرويد. انطلق البرنامج أول مرة على أجهزة أندرويد في مايو 2026، وحقق منذ ذلك الحين أكثر من 300,000 تحميل. يوفر هذا التحديث لمستخدمي هواتف آيفون إمكانية الوصول إلى ميزات التطبيق المتقدمة.

دعم تقنيات التصوير في آيفون

يأتي الإصدار الجديد بدعم كامل لهاتف آيفون 18 برو، بما في ذلك ميزة التحكم في فتحة العدسة المتغيرة. كما يلتزم التطبيق بمعيار Content Credentials على أجهزة آيفون، وهو ما يثبت أصالة الصور ويؤكد أنها لم تُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. يستمر التطبيق في تقديم ملفات DNG خام للمستخدمين، مع تجنب أي معالجة مفرطة للصور.

ميزات جديدة لتصحيح الألوان

أضاف التحديث مجموعات جديدة لتصحيح الألوان تشمل ثلاثة أنماط رئيسية هي: NATURAL وNIHON وB+W. يعتمد التطبيق في تنفيذ هذه التدرجات على محرك مكاني خاص، متخلياً عن جداول البحث الثابتة المعتادة. تضمن هذه التقنية الحفاظ على أدق تفاصيل الظلال والإضاءة أثناء تطبيق التعديلات اللونية على الصور.