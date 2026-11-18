تطوير أربعة نماذج لهاتف الذكرى العشرين

تعكف شركة أبل حالياً على تطوير أربعة نماذج مختلفة لهاتف آيفون، وذلك احتفاءً بالذكرى العشرين لإطلاق الجهاز. وتتنوع هذه التصاميم بين شاشات زجاجية مسطحة وأخرى تتميز بانحناءات من الجوانب الأربعة.

تفاصيل الشاشات المنحنية

يبلغ قياس حواف الشاشات المنحنية حوالي 1 ملم، مما يمنح الهاتف مظهراً يبدو خالياً تماماً من الحواف عند النظر إليه بشكل مباشر. بدأت الشركة العمل على نماذج أولية لهذا التصميم المنحني قبل ثلاث سنوات، حيث خضع لعدة مراجعات وتعديلات تقنية خلال تلك الفترة.

تعديلات التصميم والجدول الزمني

شهد شهر أغسطس 2026 إلغاء الشركة لتصميم سابق كان يعتمد على الزجاج بشكل مكثف. ومن المقرر أن يتم إطلاق هواتف الذكرى العشرين في خريف 2027، حيث يتضمن المخطط الحالي استخدام زجاج منحني من الأمام والخلف مع إطار معدني رفيع. كما تشير عينات واقيات الشاشة التي تداولتها الأسواق مؤخراً إلى وجود انحناءات واضحة وحواف دائرية من الجوانب الأربعة.

المواد المستخدمة وترقب السوق

تستعين الأجهزة الجديدة بنفس مادة الزجاج التي تم اعتمادها في هاتف "آيفون إير". وتعيش أوساط الصناعة حالة من الترقب الكبير لهذا التصميم الزجاجي المنحني، وهو اهتمام يتجاوز في بعض الأحيان التوقعات المرتبطة بهاتف أبل القابل للطي. وحتى الآن، لم تتضح الرؤية النهائية للشركة بشأن التسمية الرسمية لهذه الهواتف.