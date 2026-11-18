إطلاق Moonlock لهواتف آيفون

أطلقت شركة MacPaw يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 تطبيق Moonlock المخصص لهواتف آيفون. صُمم هذا البرنامج لمساعدة مالكي الهواتف على رصد محاولات الاحتيال وتعزيز فهمهم لمستويات أمن أجهزتهم.

ميزات الرصد والتصدي للاحتيال

يساعد التطبيق المستخدمين في فحص الرسائل النصية ولقطات الشاشة ورموز QR المشبوهة لاكتشاف محاولات التصيد. كما تتضمن ميزة "Safe SMS" تقنية لتصفية الرسائل الاحتيالية ونقلها تلقائياً بعيداً عن صندوق الوارد الرئيسي.

التحقق من البيانات وإعدادات الأمان

يوفر Moonlock خاصية التحقق من عناوين البريد الإلكتروني لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت لتسريبات بيانات في فترات سابقة. ويمنح البرنامج المستخدم "درجة أمان" تقييمية تتراوح بين 0 و100 لبيان مدى قوة إعدادات الحماية في الهاتف.

إرشادات تعزيز الحماية

يستطيع التطبيق مراجعة تحديثات نظام iOS وحالة حماية رمز المرور وسلامة شبكات Wi-Fi المتصل بها. ويقدم للمستخدمين توصيات وخطوات عملية لتحسين أمن الجهاز والشبكة التي يعمل عليها.

قيود النظام وتوافر التطبيق

يختلف هذا الإصدار عن نسخة أجهزة ماك في عدم قدرته على فحص البرمجيات الخبيثة، وذلك بسبب قيود نظام iOS. وأوضح أوليغ ستوكالينكو أن الهدف الأساسي هو جعل الأمن السيبراني مفهوماً ومتاحاً للجميع على الهواتف.

خيارات الاشتراك

يتيح التطبيق إمكانية التحميل المجاني للمستخدمين. كما تتوفر خيارات اشتراك اختيارية بقيمة 9.99 دولار شهرياً، أو 49.99 دولاراً عند الاشتراك السنوي.