عدل أحد المستخدمين يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 أسلوب تعامله مع ساعة "سامسونج جالاكسي ووتش 9" للحد من التشتت الرقمي، بعد أن كان يسعى سابقاً لتحويلها إلى بديل متكامل لهاتف "جالاكسي إس 25 ألترا".

تقليص التطبيقات والتنبيهات

تسبب تثبيت برمجيات خارجية غير ضرورية وتفعيل كافة التنبيهات في استنزاف وقت المستخدم بشكل كبير؛ لذلك قام بحذف تطبيقات ثانوية مثل "واتساب" من الساعة، واكتفى باستخدام خاصية عرض التنبيهات فقط. كما استعان بتطبيق "جالاكسي ويرابل" لتحديد قائمة ضيقة من الإشعارات المسموح بها.

تحديد الأدوات الأساسية

احتفظ المستخدم بمجموعة مختارة من التطبيقات الضرورية فقط، وهي: "سامسونج هيلث"، و"سامسونج واليت"، والتقويم، و"يوتيوب ميوزيك". وشملت قائمة التنبيهات المعتمدة المكالمات، و"واتساب"، و"هيلث"، و"أوتلوك"، والرسائل، والتقويم، والتذكيرات. في المقابل، جرى تعطيل تنبيهات تطبيقات التسوق وأي برامج أخرى غير ضرورية.

تحسين الأداء والبطارية

أجرى المستخدم تعديلات على إعدادات "سامسونج هيلث"، حيث أوقف تنبيهات الشخير والتذكير بالخمول. أثمرت هذه الخطوات عن تحسن ملحوظ في عمر بطارية الجهاز. وأكد أن الساعة أصبحت تقدم أداءً أفضل عند التركيز على تتبع الصحة والنوم ومعدل ضربات القلب وعدد الخطوات.

تجربة استخدام أكثر متعة

خلص المستخدم إلى أن تقليل التفاعل المباشر مع الساعة جعل تجربته اليومية أكثر متعة. وأوضح أن التخلي عن محاولة استخدام الجهاز كبديل للهاتف ساهم في تحسين مستوى تركيزه.