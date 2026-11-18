أعلنت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة "إنفيديا"، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عن وقف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. يأتي هذا القرار بعد إلغاء الشركة لتصريح كان قد منحه إياها البيت الأبيض في ديسمبر الماضي للقيام بعمليات التصدير.

إنهاء تصاريح التصدير لمنتجات هوبر

أكدت كريس أن التوجيهات الجديدة للشركة تستبعد أي منتجات مخصصة لمراكز البيانات من طراز "هوبر" من قائمة التراخيص الموجهة للصين. ولم تقدم الرئيسة التنفيذية أي إيضاحات حول مصير معالجات H200 أو ملامح مستقبل أعمال الشركة داخل الأراضي الصينية.

تداعيات استقالة جينسن هوانغ

شهد الأسبوع الماضي استقالة الرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ من منصبه. جاءت هذه الخطوة عقب ظهور تقارير تشير إلى تورط هوانغ في علاقات خارج إطار الزواج، ارتبطت إحداها بامرأة يُشتبه في كونها جاسوسة صينية.

أزمات الرقائق العالقة في هونغ كونغ

تواجه الشركة حالياً صعوبات تتعلق بتصريف مخزونها من الرقائق، حيث يوجد نحو 600 ألف وحدة من طراز H200 عالقة في هونغ كونغ. وتزامنت هذه الأزمة مع إثارة مخاوف حول وجود إخفاقات في عمليات فحص الشركات الصينية المعتمدة للتعامل مع هذا النوع من المعالجات.

القيود الصينية على التكنولوجيا الأمريكية

اتخذت بكين قراراً بمنع استيراد هذه الرقائق على نطاق واسع في البلاد. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعمل فيه الصين على تقليل اعتمادها الكلي على التكنولوجيا القادمة من الولايات المتحدة.