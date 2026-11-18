بدأت شركة واتساب يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في توفير خدمة النسخ الاحتياطي السحابي الخاصة بها لمستخدمي النسخة التجريبية على أجهزة آيفون. وتتيح هذه الميزة للمشتركين تحديد وجهة حفظ بياناتهم عبر إعدادات التطبيق بشكل مباشر.

آلية العمل والخصوصية

توفر هذه الخدمة الجديدة تشفيراً كاملاً من الطرف إلى الطرف، مع تخصيصها للدردشات فقط. وتمنح الشركة المستخدمين مساحة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجابايت على خوادمها المشفرة.

خيارات التخزين والاشتراكات

يحصل مشتركو خدمة واتساب بلس على سعة تخزين تصل إلى 100 جيجابايت مقابل اشتراك شهري يبلغ 2.49 دولار. كما توفر اشتراكات "ميتا ون" مساحة تخزين موسعة تصل إلى 4 تيرابايت، وذلك يعتمد على الخطة التي يختارها المستخدم.

تطورات تقنية وتوقعات الإطلاق

كانت الرموز البرمجية التي تشير إلى هذه الميزة قد ظهرت في نسخ التطبيق التجريبية منذ شهر يوليو 2026. والجدير بالذكر أن ميزة النسخ الاحتياطي هذه تتوفر بالفعل لمستخدمي نظام أندرويد. وحتى الآن، لم تحدد الشركة موعداً رسمياً لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية توسيع نطاق توفرها خلال الأسابيع القادمة.