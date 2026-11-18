تفاصيل الأسعار والإصدارات المتاحة

أعلنت شركة شاومي يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عن الإطلاق العالمي لسوارها الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 11. تم تحديد سعر الإصدار العادي من الجهاز عند 60 يورو، بينما يصل سعر إصدار Unibody Edition إلى 85 يورو، ويبلغ سعر إصدار NFC Ceramic Edition نحو 90 يورو.

تصميم وهيكل إصدار Unibody

يتميز إصدار Unibody بخلوه التام من أي درزات إضافية، حيث يخضع لـ 12 عملية تصنيع دقيقة. وتستغرق عملية إنتاج هذا الإصدار وقتاً أطول بخمس مرات مقارنة بالإصدار العادي. كما يتوفر لهذا الإصدار حزام مضفر باللون الأرجواني يتسم بكونه رقيقاً وخفيفاً جداً، لكنه غير مخصص للاستخدام أثناء النوم أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

المواصفات التقنية والتحسينات

يبلغ سمك السوار الجديد 10 ملم، وهو أقل بنسبة 9% عن الجيل السابق، بينما يبلغ وزنه 15.6 جراماً. وقد رفعت الشركة درجة سطوع الشاشة لتصل إلى 2000 شمعة مقابل 1500 شمعة في الإصدار السابق. كما يعمل الجهاز بنظام HyperOS 4، وتصل قدرة بطاريته إلى 21 يوماً من الاستخدام.

الميزات الصحية وآلية التشغيل

زودت شاومي السوار بمستشعر نبضات قلب جديد يتكون من ثنائي صمام وثنائي ضوئي، مع دعم تتبع تقلب معدل ضربات القلب أثناء النوم. ويعمل الجهاز كمنبه اهتزازي، بينما يفتقر إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS. قامت الشركة أيضاً بنقل آلية فك الحزام السريع إلى موضع أدنى في جسم السوار.

محتويات العلبة

يحتوي صندوق الجهاز عند شرائه على حزام مصنوع من مطاط الفلور، بالإضافة إلى شاحن مغناطيسي مزود بمنفذ USB-A.