تساؤلات حول دور كولمان في البنتاغون

يواجه نورم كولمان، مستشار وزير الدفاع بيت هيغسيث، تدقيقاً متزايداً بشأن تضارب المصالح المحتمل نتيجة ارتباطاته المهنية. يعمل كولمان حالياً في مجلس سياسة الدفاع، وهو منصب عينه فيه هيغسيث في يونيو 2026. بدأت العلاقة بينهما في ديسمبر 2024، حين قدم كولمان توجيهات غير رسمية لهيغسيث خلال جلسات تثبيت تعيينه.

روابط مع شركات الدفاع والضغط السياسي

يشغل كولمان مناصب قيادية في التحالف الجمهوري اليهودي وصندوق القيادة في الكونغرس، إلى جانب عمله كجماعة ضغط لصالح السعودية. وفي العام الماضي، انضم كولمان للعمل كمستشار أول لشركة "كينيتيكا" الإسرائيلية للأسلحة. ويرأس هذه الشركة إسحاق أبلباوم، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

الأنشطة التجارية والاستراتيجية العسكرية

أعلنت "كينيتيكا" في فبراير أن كولمان استعرض رؤيته حول تقارب البنتاغون مع التقنيات الجديدة خلال مؤتمر في تل أبيب. كما احتفلت الشركة في يونيو بتعيينه نائباً لرئيس مجلس سياسة الدفاع. وأكد إسحاق أبلباوم في الشهر ذاته أن استراتيجية الشركة تعتمد على استغلال زيادة الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة والناتو واليابان والشرق الأوسط.

خلفية الضغوط والجدل القانوني

عمل كولمان كمستشار قانوني في شركة "هوغان لوفلز"، وقدم خدمات ضغط لشركة "هيدن ليفل" بشأن أنظمة كشف الطائرات بدون طيار. كما روج لشركة "سكاي ووتر تكنولوجي" في قطاع أشباه الموصلات، وعمل لصالح شركة "بير إس في تي بي ديفلوبمنت" في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ورغم أن القوانين لا تحظر الجمع بين عمل جماعات الضغط وتقديم المشورة للبنتاغون، إلا أن كريغ هولمان يرى في ذلك تضارباً في المصالح. ويشير جيف هاوزر إلى أن تقديم المشورة لمرشح مثير للجدل يولد "حسن نية" هائلة.

التحديات السياسية لهيغسيث

شكر هيغسيث كولمان علناً على دعمه خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، استغرقت 4 ساعات و24 دقيقة. في المقابل، قدم النائب توماس ماسي مواد لعزل هيغسيث، متهماً إياه بشن حرب على إيران بالمخالفة لقانون سلطات الحرب. وتماشياً مع الإجراءات التنظيمية، أصدر ستيفن ميلر مذكرة تلزم موظفي البيت الأبيض بالحصول على موافقة مسبقة قبل الاجتماع مع جماعات الضغط.

تكامل الأنظمة العسكرية

تهدف المادة 219 من قانون تفويض الدفاع الوطني إلى تعميق التكامل العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويوضح مارك دوبويتز أن دمج هذه الأنظمة ضروري لمواجهة تراجع الدعم الشعبي لإسرائيل.