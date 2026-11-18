شراكة تقنية لإنتاج ذاكرة مخصصة

تجري شركة سامسونج محادثات لتطوير وحدات ذاكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركة ميتا. ستوظف ميتا هذه المكونات في معالجات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها.

دمج تقنيات متقدمة في التصميم

تعتمد هذه الشرائح المبتكرة على تقنية الجيل السابع HBM4E التي تقدمها سامسونج. ستعمل الشركة على دمج وظائف تقنية محددة تطلبها ميتا مباشرة داخل القاعدة الأساسية للذاكرة.

استخدام مسابك سامسونج المتطورة

من المرجح أن يتم تصنيع القاعدة الأساسية للذاكرة عبر الاعتماد على تقنية 2 نانومتر المتوفرة في مسابك سامسونج. وتعمل سامسونج في الوقت الراهن على تطوير قواعد ذاكرة مخصصة باستخدام تقنيتي 2 نانومتر و4 نانومتر.

المكانة التنافسية لسامسونج في السوق

تعد سامسونج مورداً رئيسياً لشرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي HBM، ولديها قائمة عملاء تضم شركات كبرى مثل إنفيديا وAMD. وتتفوق سامسونج على منافسيها مثل SK Hynix وMicron بفضل امتلاكها أقسام مسابك خاصة، مما يمنحها القدرة على إنتاج شرائح بتقنية 2 نانومتر المتقدمة.