تفاصيل شراء وتشغيل مركبة "سايبر كاب"

وجهت شركة تسلا دعوات إلى مجموعة من عملائها مساء يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، لشراء مركبتها الجديدة ذات المقعدين "سايبر كاب". وحددت الشركة سعر شراء المركبة عند 29,900 دولار، مع التزام ببدء عمليات التسليم للمشترين خلال شهر ديسمبر 2026.

مواصفات المركبة وآلية عملها التقنية

تعتمد "سايبر كاب" كلياً على البرمجيات في القيادة، حيث خلت تماماً من عجلة القيادة ودواسات المكابح، وتتوقف المركبة عن العمل فوراً في حال فقدان الاتصال بالشبكة.

شروط الاشتراك والقيود المفروضة

تفرض تسلا رسوماً شهرية قدرها 299 دولاراً مقابل تشغيل المركبة، وتتوقف السيارة عن الخدمة في حال عدم سداد هذا المبلغ في موعده. كما تحتفظ الشركة بحق إلغاء أو إيقاف الاشتراك إذا ارتكب المالك أي تصرفات غير لائقة أو غير مصرح بها.

نطاق الخدمة ومسؤولية الشركة

يقتصر تشغيل المركبات حالياً على مناطق محددة داخل ولايتي تكساس وفلوريدا، وتملك تسلا الحق في تغيير هذه المناطق أو تقليصها أو توسيعها في أي وقت، كما تخلي مسؤوليتها عن أي انقطاع في الخدمة ناتج عن ظروف تقنية أو بيئية أو عوامل خارجية.

رؤية السوق حول نموذج الملكية

يعلق إيفان دروري من شركة "إدموندز" على هذه الخطوة، معتبراً أن المالك لا يمتلك السيارة بالمعنى التقليدي، وبدلاً من ذلك، يرى دروري أن العميل يشتري فعلياً حق الانضمام إلى امتياز تجاري خاص بالشركة.