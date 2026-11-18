أبعاد الشاشات ومستشعر البصمة

حافظت شركة أبل على أحجام شاشات الإصدار الأول في هاتف iPhone Duo 2 المرتقب إطلاقه في خريف عام 2027. يأتي الجهاز بشاشة داخلية قياس 7.6 بوصة، بينما تبلغ الشاشة الخارجية 5.4 بوصة.

اعتمدت الشركة في تصميم هذا الطراز على دمج مستشعر بصمة الإصبع في الجانب. يظل هذا المستشعر الوسيلة الأساسية لفتح الجهاز عند كونه مفتوحاً، بجانب إمكانية استخدام رمز المرور.

مستقبل تقنية Face ID

تغيب المؤشرات الواضحة حول إدراج تقنية Face ID في الهاتف الجديد. وأوضح المُسرِّب Digital Chat Station أن دمج هذه التقنية في الشاشة الخارجية قد يؤدي إلى تجربة استخدام غير متسقة.

كشف مارك جورمان يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 عن تطوير أبل لنماذج أولية مزودة بهذه التقنية. ومع ذلك، قد يتسبب ضيق الوقت في تأجيل اعتمادها حتى الجيل الثالث من الهاتف، خاصة مع تركيز الشركة في عام 2027 على تغييرات تصميمية كبرى لهواتف الذكرى العشرين للآيفون.

ميزة فتح القفل عبر الكاميرا الأمامية

طرحت أبل هذا الأسبوع ميزة "Unlock with Front Camera" ضمن الإصدار التجريبي الثاني من نظام iOS 27.3. تعمل هذه الخاصية حصراً عند إغلاق الجهاز.

تفتقر هذه الميزة الجديدة إلى إمكانيات التحقق الخاصة بـ Face ID. كما أنها لا تدعم عمليات Apple Pay أو تعبئة كلمات المرور تلقائياً.