حصل هاتف OnePlus Turbo 7 Pro على الاعتماد الرسمي من هيئة 3C في الصين، وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تمهيداً لطرحه المرتقب في شهر ديسمبر 2026. يحمل هذا الجهاز رقم الطراز PYP110، ويأتي بمواصفات تقنية متقدمة تتجاوز تلك التي قدمتها الشركة في طراز Turbo 6 الذي أطلقته في يناير 2026.

مواصفات الشاشة والأداء

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 6 الذي يحمل الرمز SM8845 Pro. وزودت الشركة الجهاز بشاشة مسطحة من نوع OLED يبلغ مقاسها 6.78 بوصة، وتعمل بدقة 1.5K. تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، بينما تبلغ سرعة التحديث على مستوى النظام 165 هرتز.

قدرات البطارية والشحن

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة تقارب 10,000 مللي أمبير في الساعة. ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 100 واط، علماً بأن تصميمه لا يتضمن مروحة تبريد مدمجة.

الكاميرا ومزايا الحماية

تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 200 ميجابكسل، وهي مدعومة بمستشعر كبير ومثبت بصري OIS. ولتعزيز الأمان، أضيف ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية. يتمتع الجهاز بمقاومة عالية للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69 وIP69K، كما يعمل بنظام التشغيل Android 17.

تسريبات سابقة

كشفت تقارير تقنية عن مواصفات مشابهة لهذا الجهاز في أواخر أكتوبر 2026. وتؤكد البيانات الحالية التفاصيل الفنية التي تم تداولها مسبقاً حول هذا الإصدار الجديد.