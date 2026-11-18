أطلقت شركة "ليشينا" الأوكرانية يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 نسخة حصرية من هاتف "آيفون ديو"، مستوحاة من أجواء لعبة "جراند ثفت أوتو 6". يجمع هذا الإصدار بين تقنيات صياغة المجوهرات الفاخرة والتصميم المستقبلي للهواتف الذكية.

تصميم ذهبي يجسد شخصيات اللعبة

يتميز الهيكل الخارجي للهاتف بتصميم ثلاثي الأبعاد مصنوع من الذهب، يجسد ملامح بطلي اللعبة "جيسون" و"لوسيا". وزودت الشركة الهاتف بخلفية من ألياف الكربون مع تفاصيل دقيقة تحاكي مدينة "فايس سيتي" الخيالية. كما يزدان الإطار الجانبي للهاتف بمجموعة من الأحجار الكريمة الفاخرة.

تفاصيل فنية دقيقة وشعار مميز

يتوسط الهاتف شعار "جراند ثفت أوتو 6" الملون، والذي تم تصنيعه يدوياً باستخدام مينا المجوهرات. وأعادت الشركة تصميم إطار الكاميرا ليحمل نقوشاً هندسية معقدة تشبه تقنيات صياغة الحلي الثمينة. تدمج "ليشينا" في هذه العملية مواد متنوعة تشمل الذهب والبلاتين وألياف الكربون والجلود الطبيعية.

خيارات التخصيص والأسعار

حددت الشركة سعر هذا الإصدار عند 14,000 دولار أمريكي، وهو متاح حالياً للطلب المباشر. وتوفر "ليشينا" لعملائها أداة تهيئة تفاعلية تتيح لهم اختيار المواد والتشطيبات المفضلة لديهم. كما تتيح الشركة إمكانية طلب تصميمات مخصصة بالكامل بناءً على مفاهيم شخصية أو ألعاب فيديو محددة. وتؤكد الشركة أن فلسفتها تعتمد على دمج دقة صناعة المجوهرات في عملية تخصيص الهواتف المحمولة.