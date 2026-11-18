صدر يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 حكم قضائي في الولايات المتحدة يقضي بسجن المواطن البريطاني تايلر بوكانان، البالغ من العمر 24 عاماً، لمدة 6 سنوات، وذلك لتورطه في هجمات سيبرانية واسعة النطاق.

تفاصيل إدانة تايلر بوكانان

أصدرت محكمة أمريكية هذا الحكم بحق بوكانان، المقيم في دندي باسكتلندا، والذي جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال عام 2025. تمكن بوكانان من الاستيلاء على ما لا يقل عن 11 مليون دولار من العملات المشفرة، مستهدفاً عشرات الشركات. اعتمد في تنفيذ عملياته على أسلوب التصيد الاحتيالي، حيث كان ينتحل صفة موظفي الدعم الفني لسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بالضحايا. وذكرت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع أن بوكانان يُعد المتهم الخامس والأخير الذي يصدر بحقه حكم في هذه القضية.

أنشطة أريون كورتيج الإجرامية

أقر أريون كورتيج، البالغ من العمر 21 عاماً من أكسفورد، بذنبه في سلسلة هجمات سيبرانية، بما في ذلك ابتزاز شركة "روكستار جيمز" وتسريب لقطات من لعبة "جراند ثفت أوتو 6" التي طُرحت في الأسواق يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وأكدت السلطات البريطانية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 أن كورتيج سيواجه محاكمة علنية بعد اعترافه بجرائمه. وكانت محكمة بريطانية قد أمرت سابقاً باحتجازه لأجل غير مسمى نظراً لحالته الصحية. نفذ كورتيج اختراقاته لشركات متعددة بينما كان يقيم في فندق تحت حماية الشرطة، مستخدماً جهاز "أمازون فاير تي في" للالتفاف على شروط الكفالة.

علاقات المجموعات السيبرانية والشركات المستهدفة

انتمى كل من بوكانان وكورتيج إلى مجموعات إجرامية تُعرف باسم "0ktapus" و"Lapsus$" و"Scattered Spider". استهدفت هذه المجموعات شركات كبرى مثل "كوين بيس" و"ميل تشيمب" و"إنفيديا" و"دور داش". وبحلول أواخر عام 2024، كانت السلطات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة قد وجهت اتهامات رسمية لخمسة أعضاء رئيسيين ينشطون ضمن هذه الشبكات.