إصدار جديد للبرنامج الثابت

طرحت شركة أبل يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 تحديثاً برمجياً لجهاز التحكم Siri Remote. يخص هذا التحديث حصرياً الجيل الرابع من الجهاز الذي يحمل رقم الطراز A3592.

انتقل رقم إصدار البرنامج الثابت من 0001.0057.0000.0000 إلى 0001.0061.0000.0000. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق الشركة لجهاز Apple TV 4K الجديد مع جهاز التحكم المحدث.

آلية التحديث التلقائية

تتم عملية تثبيت التحديث الجديد في الخلفية بشكل تلقائي بالكامل. لا يملك المستخدمون خياراً لتنفيذ التحديث يدوياً.

يتم تفعيل التثبيت عندما يتصل جهاز التحكم بجهاز Apple TV ويتم شحنه في الوقت ذاته. لا تتطلب هذه العملية أي تدخل من مالك الجهاز.

مواصفات وتوافق الجهاز

يحتوي جهاز التحكم الجديد على مكبر صوت مدمج وتقنية العثور الدقيق. يتوافق هذا الجهاز مع جميع طرازات Apple TV 4K بالإضافة إلى Apple TV HD.

يمكن شراء جهاز Siri Remote بشكل منفصل بسعر 59 دولاراً. وفي سياق منفصل، شهد سعر سماعات AirPods Pro 3 انخفاضاً ليصل إلى 179 دولاراً بعد أن كان 249 دولاراً.