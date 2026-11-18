قائمة المرشحين لجوائز متجر التطبيقات

كشفت شركة أبل يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عن قائمة تضم 45 تطبيقاً ولعبة ضمن المرشحين النهائيين لنيل جوائز متجر التطبيقات لهذا العام. وقد تولى فريق تحرير المتجر عملية الاختيار عبر منصات iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وvisionOS وwatchOS.

تطبيقات وألعاب الآيفون

شملت قائمة الترشيحات المخصصة لهواتف الآيفون مجموعة متنوعة من العناوين؛ ضمت القائمة تطبيقات ElevenReader و(Not Boring) Camera وRaylie، إلى جانب ألعاب BALL x PIT وDAVE THE DIVER وGambonanza.

التأثير الثقافي

ركزت قائمة التأثير الثقافي على برامج وألعاب ذات طبيعة خاصة؛ اشتملت هذه الفئة على Brilliant وchilli وHearing Buddy وKarrot وsetlog وUnedo وRoger وConsume Me وPancitoMerge وSago Mini Jinja’s Garden وSpilled! وTiny Bookshop.

تخفيضات الأجهزة والملحقات

شهدت أسعار سماعات AirPods Pro 3 انخفاضاً لتصل إلى 179 دولاراً بعد أن كان سعرها 249 دولاراً. كما عرضت الشركة مجموعة من ملحقات الآيفون تشمل حامل السيارة MagSafe وحافظة بطارية AirTag التي تدوم لعشر سنوات، بالإضافة إلى محول طاقة سريع بقدرة 100 واط وفاتح باب المرآب HomeKit.

إعلان الفائزين

أوضحت شركة أبل أنها ستكشف عن أسماء الفائزين بالجوائز خلال الأسابيع القادمة.