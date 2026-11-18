تستعد شركة أبل لطرح نظام التشغيل iOS 27.3 خلال الشهر المقبل، متضمناً تحديثات تقنية متنوعة لهواتف آيفون. ويحصل هاتف iPhone Duo على ثلاث خصائص جديدة تشمل نظام فتح القفل عبر الوجه، إلى جانب أدوات التنبيه للشاشة الخارجية وميزة الوصول الأفقي.

ميزة فتح القفل بالوجه وضوابط استخدامها

يوفر الإصدار الجديد خاصية فتح القفل بالوجه لهاتف iPhone Duo. وتستلزم هذه الخاصية تفعيل الكاميرا الأمامية مع إدخال رمز المرور أو استعمال بصمة الإصبع، بينما تفتقر لدعم خدمة Apple Pay.

تتوقف هذه الخاصية تلقائياً عن العمل في حال ترك الهاتف بلا استخدام لمدة تصل إلى ٤٥ دقيقة أو أكثر.

ميزات الشاشة الخارجية والتحكم التلقائي

تتضمن ميزات التنبيه الجديدة للشاشة الخارجية القدرة على خفض صوت المنبهات والمؤقتات، فضلاً عن منع تعتيم الشاشة. ويحتوي النظام على ميزة الوصول الأفقي التي تتيح تحريك المحتوى نحو الإبهام على الشاشة الخارجية، مع إمكانية إيقاف تشغيلها عبر قائمة الإعدادات.

أضافت الشركة خياراً مستحدثاً لقفل الهاتف تلقائياً بمجرد طي الشاشة، والذي يقع ضمن إعدادات العرض والسطوع. كما شملت التحديثات تعديل لوحة مفاتيح الشاشة الخارجية لتقريب المفاتيح من بعضها.

تخفيضات أسعار سماعات أبل والقلم الذكي

شهدت الأسعار الحالية لبعض المنتجات تراجعاً ملحوظاً في الأسواق. وانخفض سعر سماعات AirPods Pro 3 ليصل إلى ١٧٩ دولاراً بعد أن كان مسجلاً بـ٢٤٩ دولاراً.

وتراجع سعر قلم Apple Pencil USB-C ليستقر عند ٦٩ دولاراً مقارنة بسعره السابق البالغ ٧٩ دولاراً.