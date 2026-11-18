اختار الحزب الديمقراطي يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 حكيم جيفريز ليكون مرشحاً لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي. وجاء هذا القرار عقب تصويت داخلي مغلق جرى في التاريخ ذاته، حيث نال جيفريز ثقة الحزب.

نتائج التصويت الداخلي وتزكية القيادة

حصل جيفريز على دعم 251 صوتاً في الاقتراع السري، بينما صوت ضده 11 عضواً. وقد واجه جيفريز معارضة محدودة من بعض المنتمين للجناح اليساري داخل حزبه. يذكر أن جيفريز يتولى مهام زعيم الأقلية منذ عام 2023، وقد أعيد انتخابه زعيماً للحزب خلال هذا التصويت.

الأغلبية الديمقراطية في الفصل التشريعي المقبل

يمتلك الحزب الديمقراطي حالياً ما لا يقل عن 257 مقعداً في المجلس، وذلك حتى يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وتظل نتائج 7 سباقات انتخابية معلقة دون حسم نهائي حتى الآن. ومن المقرر أن يبدأ الفصل التشريعي القادم في 3 يناير 2026، حيث سيتمتع الديمقراطيون بأغلبية المقاعد فيه.

موعد الانتخابات وأهمية المنصب

سيتم إجراء عملية انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد في 3 يناير 2026، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه الفصل التشريعي. ويعد هذا المنصب ذا أهمية بالغة، إذ يحتل المرتبة الثانية في خط خلافة الرئاسة مباشرة بعد نائب الرئيس. وفي حال فوزه، قد يصبح جيفريز أول مشرع من أصول أفريقية يتولى قيادة مجلس النواب.