تحدث المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس، جيوفاني كارنيفالي، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن التحديات التي يواجهها النادي في سوق الانتقالات. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في فعالية "RCS Sport Industry Talk" التي أقيمت في مدينة ميلانو.

قيود الاتحاد الأوروبي تعطل الاستثمارات

أوضح كارنيفالي أن يوفنتوس يجد صعوبة بالغة في إبرام صفقات جديدة لضم لاعبين. وأرجع المسؤول هذه المعوقات إلى اتفاقية التسوية التي وقعها النادي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في يوليو 2026.

مخالفات مالية سابقة

تأتي هذه القيود نتيجة تجاوز النادي لقاعدة الأرباح التي تضع حداً أقصى للعجز المالي التراكمي لا يتجاوز 60 مليون يورو. وشملت فترة المخالفة السنوات المالية 2023 و2024 و2025.

عقوبات وتعهدات صارمة

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مشروطة على يوفنتوس تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو، منها 6 ملايين يورو كجزء مضمون على الأقل. كما التزم النادي باتفاقية تسوية تمتد لثلاث سنوات تتضمن أهدافاً مالية دقيقة.

إعادة هيكلة رأس المال

أشار كارنيفالي إلى أن النادي قام بضخ رأس مال لمعالجة أخطاء وقعت في مواسم سابقة. وأكد المدير التنفيذي ثقته في مسار النادي، موضحاً أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وقتاً إضافياً.

أصول النادي ومستقبله

عبر كارنيفالي عن فخره بالعمل في يوفنتوس، مستعرضاً الأصول التي يمتلكها النادي. وتشمل هذه الأصول ملعباً خاصاً، وفندق "JHotel"، ومركز "JMedical".