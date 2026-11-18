استقالة جينسن هوانغ وسط اتهامات أمنية

غادر جينسن هوانغ منصبه كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة «إنفيديا» خلال الأسبوع الماضي. جاءت هذه الخطوة عقب مواجهته فضائح ترتبط بعلاقات مع موظفتين، بالإضافة إلى اتهامات حول تورطه مع جاسوس صيني. أثارت هذه التطورات مخاوف جدية تتعلق بالأمن القومي.

موقف «أوبن إيه آي» من رحيل هوانغ

تحدث سام ألتمان وغريغ بروكمان خلال قمة «نيويورك تايمز ديل بوك» يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وأكد الطرفان وجود تواصل خاص يجمعهما مع هوانغ. وذكر ألتمان خلال القمة أنه «hard to imagine the AI industry without Jensen». كما رفض ألتمان تقديم أي تكهنات حول مستقبل هوانغ في الشركة، متمنياً التوفيق له ولـ«إنفيديا».

شراكة استراتيجية وعلاقات شخصية

أشار بروكمان إلى وجود علاقة صداقة شخصية تربط عائلته بعائلة هوانغ. وأعرب عن ثقته في استمرارية «إنفيديا» وتطلعه لمواصلة الشراكة معها. يذكر أن «إنفيديا» صممت الرقائق الإلكترونية التي تشغل تقنيات «أوبن إيه آي»، كما استثمرت الشركة 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي» خلال عام 2026.

ضغوط لإعادة هوانغ إلى منصبه

عرض هوانغ العودة إلى منصبه في «إنفيديا» بعد استقالته. ووقع نحو 200 ألف شخص، من بينهم إيلون ماسك، عريضة تطالب بعودته إلى مقعده القيادي. ومع ذلك، أعلنت «إنفيديا» خلال مكالمة الأرباح يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 عدم وجود أي خطط لإعادة تعيينه.