إسقاط طائرة أمريكية في منطقة المضيق

أعلن الجيش الإيراني يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عن تمكن قواته من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية. جرت هذه العملية العسكرية في المنطقة الواقعة شرقي مضيق هرمز.

حددت السلطات الإيرانية هوية الطائرة المسقطة بأنها من طراز "MQ-9 ريبر". كما بث الجيش مقطعاً مصوراً يظهر بوضوح تتبع القطعة الجوية قبل استهدافها وتدميرها.

سياق المواجهة العسكرية المستمرة

اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير 2026. ردت طهران على تلك العمليات بشن هجمات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية موجودة داخل دول عربية.

شهدت وتيرة الصراع تجدداً متواصلاً منذ يوليو 2026. وعلى الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو 2026، إلا أن تنفيذ بنودها تعثر بشكل كامل.

خلافات الملاحة والمساعي الدبلوماسية

تركزت أسباب تعثر الاتفاق المبرم في يونيو الماضي حول وجود خلافات عميقة تتعلق بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقد أدى هذا الانسداد إلى استمرار التوتر الميداني في المنطقة.

تستمر في الوقت الراهن التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع المسلح. يأتي هذا الاهتمام الدولي نتيجة التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على استمرار المواجهات.

موقف الجانب الأمريكي

لم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان من الجانب الأمريكي بخصوص واقعة إسقاط الطائرة حتى الآن. تظل تفاصيل الحادثة محصورة في المعلومات التي أعلنها الجيش الإيراني عبر مقطع الفيديو الموثق للعملية.