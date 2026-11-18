اجتماع طارئ في بنغازي لبحث واقعة الزنتان

عقد مجلس النواب الليبي جلسة طارئة يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في مدينة بنغازي. خصص المجلس هذا الاجتماع لمناقشة منع انعقاد جلسة برلمانية كانت مقررة في مدينة الزنتان يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.

ملابسات منع طائرة البرلمان

تعرضت طائرة كانت تقل أعضاء من البرلمان للمنع من الهبوط في مطار الزنتان يوم الاثنين الماضي. وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر مسلحين داخل مهبط المطار يوجهون تهديدات مباشرة لأعضاء المجلس.

موقف رئيس البرلمان من عرقلة العمل الدستوري

طالب رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي بكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المسؤولين عنها. وأكد أن هذا المنع حال دون ممارسة النواب لحقهم الدستوري في الاجتماع، مشدداً على حق المجلس في عقد جلساته بأي مدينة ليبية وفقاً للقانون. كما رفض عبد النبي استخدام السلاح للتأثير على عمل المؤسسات الدستورية، داعياً إلى معالجة الواقعة قانونياً بعيداً عن التصعيد والتشهير.

اتهامات متبادلة بين البرلمان والحكومة

وجه مجلس النواب اتهامات مباشرة إلى حكومة الوحدة الوطنية بالوقوف خلف منع جلسة الزنتان. من جانبها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية نقل جلسات البرلمان خارج مقره في بنغازي، واعتبرت تحركات المجلس محاولة لفرض واقع سياسي جديد. وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المعينة من البرلمان في بنغازي، بينما أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن أسفها لتعذر عقد جلسة البرلمان في الزنتان.