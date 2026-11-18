فتح إجراءات جنائية ضد إغليسياس

بدأ القضاء الإسباني تحقيقات رسمية مع المغني خوليو إغليسياس، البالغ من العمر 83 عاماً، على خلفية اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية. اتخذ القاضي أنطونيو بينيا هذا القرار استناداً إلى الشكوى المقدمة والأدلة الأولية المتوفرة. يتضمن نطاق التحقيق تهم الاعتداء، والجرائم المتعلقة بالحرية الجنسية، إضافة إلى المعاملة المهينة.

تفاصيل اتهامات الموظفتين

تتمحور القضية حول ادعاءات موظفتين سابقتين تعرضتا للاعتداء في جزر البهاما وجمهورية الدومينيكان خلال عام 2021. المشتكيتان هما عاملة منزلية من الدومينيكان ومعالجة فيزيائية فنزويلية.

زعمت المشتكية التي عُرفت باسم "ريبيكا" تعرضها للضرب، والإجبار على المشاركة في ممارسة جنسية جماعية، واللمس غير اللائق. بينما ادعت "لورا" تعرضها للتقبيل القسري واللمس، بالإضافة إلى تلقيها تهديدات وظيفية والتحكم في نظامها الغذائي.

مسار التحقيقات والأدلة

قبلت المحكمة صورة توثق وجود كدمة على ذراع إحدى المشتكيتين وعلامات على فخذها كأدلة محتملة. كما سيتم فحص مراسلات عبر تطبيق "واتساب" بين المغني والمشتكيتين لتقييم طبيعة العلاقة بين أطراف القضية. حدد القاضي بينيا يوم 3 فبراير موعداً لاستدعاء المشتكيتين للإدلاء بشهاداتهما شخصياً.

غيرت النيابة العامة الإسبانية موقفها الشهر الماضي، حيث أقرت باختصاص المحكمة في النظر بهذه القضية. في المقابل، نفى إغليسياس في يناير الماضي ارتكاب أي إكراه أو اعتداء أو عدم احترام تجاه أي امرأة. يذكر أن الفنان باع أكثر من 300 مليون أسطوانة خلال مسيرته الطويلة.

رفض تهم الاتجار بالبشر

استبعدت المحكمة التحقيق في تهم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمال. أوضح القاضي أن هذه الجرائم لا يمكن ملاحقتها لعدم وجود خداع في التوظيف، ولغياب نصوص جنائية مماثلة في الدول التي شهدت وقوع الحوادث.