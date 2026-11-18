أكد فريق بحثي رصد اندماج نجمي غير مسبوق عند حواف مجرة المرأة المسلسلة، حيث التحم نجم أصغر قليلاً من الشمس بآخر عملاق فائق، لينتج عن ذلك جرم سماوي جديد أطلق عليه اسم "باو".

تحديات الرصد وتوقيت الحدث

أوضح فيراج كارامبيلكار أن التنبؤ بعمليات اندماج النجوم يمثل تحدياً كبيراً، مما يجعل رصدها أمراً بالغ الصعوبة. وقد لاحظ الباحثون سلوكاً غير معتاد في عام 2023، تبع ذلك ثوران للنظام في عام 2025. ونجح تلسكوب ويب في رصد "باو" بعد 47 يوماً فقط من بلوغ الثوران ذروته.

مراحل الاندماج والخصائص الفيزيائية

قضى النجمان آلاف السنين في الدوران حول بعضهما كزوج ثنائي. وبمجرد تلامس النجم الأصغر مع سطح العملاق، حدث الاندماج خلال سبع سنوات فقط بعد إتمام سبعة مدارات. وأشارت ناديا بلاجورودنوفا إلى أن التوقعات السابقة رجحت استغراق تدفق المادة سنوات، لكن السطوع وصل إلى ذروته في غضون أسبوع واحد فقط.

تأثير التفاعل النجمي

أوضح كيشالاي دي أن التفاعل بين النجم المرافق والسطح الخارجي للنجم الأساسي يؤدي إلى سطوع بطيء يعمل على إزالة الطبقات الخارجية وطرد الغازات إلى الفضاء. ووصف كاريل تيمينك النجم الأساسي بأنه كان وحشاً حقيقياً، حيث أظهرت البيانات أنه يفوق مرافقه سطوعاً.

مواصفات النجم الأساسي قبل الثوران

ذكر الفريق أن النجم الأساسي قبل وقوع الثوران كان يتمتع بكتلة تعادل سبعة أضعاف كتلة الشمس. كما بلغ نصف قطره 350 ضعفاً لنصف قطر الشمس، بينما تجاوز سطوعه سطوعها بـ 18000 ضعف. وقد أظهرت النمذجة أن.