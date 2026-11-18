إعلان رسمي عن مساهمة إيلون ماسك في شركة سكاي دانس

أكد ديفيد إليسون يوم الأربعاء خلال مؤتمر قمة ديل بوك لصحيفة نيويورك تايمز في مركز جاز أت لينكولن سنتر في مانهاتن أن إيلون ماسك استثمر أموالاً في شركة سكاي دانس. ووصف ديفيد إليسون زميله إيلون ماسك بأنه أعظم رائد أعمال في عصرنا الحالي.

وعبر ديفيد إليسون عن تطلعه المستقبلي قائلاً إنه سيكون من الشرف التعاون مع إيلون ماسك في المستقبل إن توفرت الفرصة المناسبة.

صفقة الاندماج والديون المتراكمة

تم إتمام عملية دمج باراماونت وسكاي دانس مع وارنر برذرز ديسكفري في السادس من أكتوبر. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقة 111 مليار دولار.

تحمل الكيان الناتج عن الدمج التزامات مالية ثقيلة. تبلغ صافي ديون الشركة حوالي 80 مليار دولار.

خطط خفض التكاليف وإلغاء الوظائف

حظيت الشركة بدعم رئيسي من لاري إليسون، وهو والد ديفيد وأحد أثرياء أوراكل. وقد وضعت الإدارة خططاً عملية لخفض النفقات عبر تقليص حجم القوة العاملة.

تخطط الشركة لتسريح آلاف الموظفين لتحقيق وفورات سنوية قدرها 6 مليارات دولار بحلول عام 2029.