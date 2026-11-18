تفاصيل الاكتشاف الأثري في المنوفية

كشفت السلطات المصرية يوم الأربعاء عن موقع أثري جديد يضم جبانة واسعة النطاق في محافظة المنوفية. تركزت أعمال التنقيب داخل منطقة تل آثار أبو بللو ضمن نطاق المنطقة الأثرية لمدينة الطرانة القديمة.

دور البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار

تولى تنفيذ هذه الأعمال الحفرية فريق بحثي تابع للمجلس الأعلى للآثار. وقادت هذه الجهود إلى العثور على مئات التوابيت المصنوعة من الحجر والفخار، إلى جانب دفنات آدمية وألسنة وقطع من الذهب.

أنواع المقابر المكتشفة

كشفت التنقيبات عن مقابر ذات أقبية مبنية بالطوب اللبن. كما رصد الفريق مقابر أخرى ذات تصميم منحن من الداخل باستخدام الحجر الجيري وبقايا توابيت خشبية.

أهمية الكشف بحسب التصريحات الرسمية

أوضح هشام الليثي أن هذا العثور يعد الأول من نوعه في تلك المنطقة. وتميز الكشف بضخامة عدد الدفنات والتوابيت داخل فناء للدفن.