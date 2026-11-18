تحليل مواسم البطولة ذات العشرين فريقاً

يستعرض تقرير حديث مسيرة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ اعتماد نظام العشرين فريقاً مع انطلاقة موسم ١٩٩٥-٩٦. وقد بلغ مجموع الأندية التي احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة بعد خوض عشر مباريات ثلاثة وتسعين فريقاً على مدار الأعوام السابقة.

معدلات النجاة والهبوط عبر التاريخ

شهدت تسعة عشر موسماً من أصل واحد وثلاثين موسماً سابقاً نجاة فريق وحيد فقط من مراكز الخطر بعد مرور عشر جولات، وهي نسبة تصل إلى واحد وستين بالمائة. وفي المقابل، نجا فريقان أو أكثر في عشرة مواسم فقط بنسبة بلغت اثنين وثلاثين بالمائة.

غياب بقاء متعدد الأندية حديثاً

تعتمد قاعدة "الثلاثة الأخيرين" على احتساب الأسوأ سجلاً عند اكتمال عشر مباريات بغض النظر عن الترتيب الفعلي إن خاض أحد الفرق تسع مواجهات فقط. ولم تشهد المواسم الثمانية الأخيرة أي حالة بقاء لفريقين أو أكثر من قاع الترتيب بعد عشر جولات.

السوابق التاريخية النادرة للفرق الثلاثة

تعود المرة الأخيرة التي أفلت فيها أكثر من نادٍ واحد من شبح الهبوط إلى موسم ٢٠١٧-١٨ عندما نجت الفرق الثلاثة مجتمعة. وتكرر بقاء الثلاثي بأكمله مرتين طوال التاريخ، بينما هبطت الفرق الثلاثة تماماً في مناسبتين فقط أيضاً، بينما بلغ عدد الناجين الإجمالي إحدى وستين فريقاً مقابل هبوط اثنين وخمسين فريقاً.