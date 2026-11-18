إسهامات المتطوعين في أبحاث الوكالة

وجّهت وكالة ناسا يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 شكرها وتقديرها إلى المتطوعين العاملين في مجال علوم ناسا. جاء ذلك نظير مساهماتهم المتعددة التي شملت جمع البيانات وتحليلها، فضلاً عن أعمال البرمجة وكتابة الأوراق البحثية وابتكار المشاريع المختلفة.

مشاركات بارزة في مشاريع الفضاء والسحب

أوضحت تشيهوكو كولينز، الباحثة الرئيسية لمشروع مراقبة سحابة الفضاء، أن المشارك بيرجو كوسكي نشر صوراً لسحب الليل المضيئة وقدم قواعد بيانات خاصة بالسحب في هولندا. وأضافت أن هوب إيجين شارك في مناقشة ملاحظاته بنشاط وقدم رؤى مفيدة للمشروع. كما أشارت إلى أن براين سكوت واظب على تقديم مقاطع فيديو زمنية متسلسلة ودعم عملية إعداد دليل الميدان.

دور مجموعة عمل تحليل مست