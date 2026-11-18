تفاصيل الأجهزة المشاركة في المقارنة التقنية

وضعت مقارنة حديثة نُشرت يوم الأربعاء، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ثلاثة هواتف ذكية في مواجهة مباشرة، وهي فايغو إكس 500، وفايغو إكس 500 برو، وجوجل بيكسل 11 برو. تضم عائلة فايغو إكس 500 الأساسي وإكس 500 برو بالإضافة إلى إصدار إكس 500 برو ماكس.

مواصفات الكاميرا الرئيسية للهواتف

يحتوي جهاز فايغو إكس 500 برو على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.6، مع مستشعر حجمه 1/1.28 بوصة وبكسل قياس 1.22 ميكرون. يمتلك طراز فايغو إكس 500 العادي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعراً بحجم 1/1.28 بوصة، وفتحة عدسة f/1.7، وبكسلاً بحجم 1.22 ميكرون.

يأتي هاتف جوجل بيكسل 11 برو بكاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، وحجم مستشعر يبلغ 1/1.3 بوصة، وفتحة عدسة f/1.7، وبكسل بحجم 1.2 ميكرون.

قدرات التقريب والعدسات واسعة النطاق

تصل دقة كاميرا التقريب في كل من فايغو إكس 500 وفايغو إكس 500 برو إلى 64 ميجابكسل مع قدرة تكبير تبلغ 3 أضعاف. أما هاتف جوجل بيكسل 11 برو فيمتلك كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل مزودة بعدسة تقريب 5 أضعاف.