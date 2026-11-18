إطلاق حزمة أدوات «أبل كرياتور استوديو»

أطلقت شركة «أبل» تحديثات جديدة لتطبيقات «أبل كرياتور استوديو» على متجر التطبيقات يوم الأربعاء، 18 نوفمبر 2026. وتضم هذه الحزمة برامج متنوعة لتحرير الفيديو والصوت والصور والمستندات.

تطوير قدرات المونتاج والصوت والتصميم

حصل برنامج «فاينل كات برو» على مكتبة «موشن في إف إكس» التي تتضمن تأثيرات بصرية وإضافات وانتقالات وقوالب وأدوات رسوم متحركة بلا تكلفة إضافية للمشتركين. وتلقى برنامج «لوجيك برو» تحديثاً في وقت سابق من نوفمبر 2026 تضمن ميزات ذكاء اصطناعي ونظام رسوم مقابل استخدام الذكاء الاصطناعي عبر حزم استخدام الذكاء. وأضاف تطبيق «بيكسلميتور برو» ميزة «جينريت فيل» لتعديل أجزاء الصور بلغة طبيعية.

ميزات الذكاء الاصطناعي وخفض أسعار الأجهزة

حصلت تطبيقات «بيجيس» و«كيانوت» و«نمبرز» على ميزة مساعد ذكي بجانب تحديثات لأدوات احترافية أخرى. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر سماعات «إيربودز برو 3» إلى 179 دولاراً بدلاً من 249 دولاراً.