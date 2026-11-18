تفوق نادي الشرطة على الوكرة

شهدت العاصمة القطرية الدوحة مواجهات قوية ضمن الأسبوع الخامس من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال يوم 18 نوفمبر 2026. نجح فريق الشرطة في تحقيق انتصار صعب على حساب الوكرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

جاءت مجريات اللقاء متباينة بين الطرفين، حيث حصد الوكرة الشوط الأول بنتيجة 25-22، ثم عادل الشرطة النتيجة بالشوط الثاني بواقع 25-22. تقدم الوكرة مرة أخرى في الشوط الثالث بنتيجة 25-21، قبل أن يعود الشرطة لفرض تفوقه في الشوط الرابع بنتيجة 25-22 ليحتكم الفريقان إلى شوط فاصل حسمه الشرطة بواقع 15-12.

العربي يعتلي الصدارة بثلاثية نظيفة

أحرز فريق العربي فوزاً مستحقاً على نظيره الأهلي بثلاثة أشواط دون رد يوم 18 نوفمبر 2026. جاءت تفاصيل الأشواط لصالح العربي بواقع 25-17 و25-21 و29-27.

بهذا الانتصار، رفع العربي رصيده إلى 15 نقطة ليعتلي صدارة جدول الترتيب العام محققاً العلامة الكاملة حتى الآن.

فوز نادي قطر على الشمال

تغلب نادي قطر على الشمال بثلاثة أشواط دون مقابل يوم 18 نوفمبر 2026 ضمن نفس الجولة. انتهت الأشواط لمصلحة نادي قطر بنتيجة 25-20 و30-28 و25-21.