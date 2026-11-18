ضياع صفة القضاء على المرض

خسرت الولايات المتحدة الأمريكية صفتها الخاصة بالقضاء على الحصبة نتيجة استمرار انتشار العدوى بين السكان. وأفاد بريور بأن التراجع بدأ فعلياً يوم 20 يناير 2025 داخل ولاية تكساس. وتوقف تفشي المرض بتلك الولاية يوم 18 أغسطس 2025 إثر توثيق 762 إصابة مؤكدة.

انتقال العدوى عبر الحدود المشتركة

أكد بريور أن الولايات المتحدة وكندا إلى جانب المكسيك تتبادل الإصابات بالحصبة عبر الحدود منذ تاريخ 20 يناير 2025. وأظهرت السجلات المتعلقة بالمرض وجود عدة أنماط جينية للفيروس داخل الأراضي الأمريكية مع هيمنة سلالة جينومية واحدة فقط.

تطابق جيني بين الولاية وتفشيات أخرى

برزت في تكساس سلالة من الفيروس تحمل الاسم D8-9171 وتماثلت مع فيروسات ظهرت لاحقاً خلال موجات وبائية واسعة في أريزونا ويتاه وكندا والمكسيك. سعت منظمة ProPublica خلال شهر يونيو من العام الجاري إلى تنفيذ دراسة جينية للسلالات المنتشرة محلياً. وأظهرت تلك النتائج أن الفيروس المسبب للمرض في يتاه حتى شهر مايو الفائت يترابط بصلة وثيقة مع الإصابات التي ضربت سكان تكساس قبل أكثر من عام كامل.